Freitag- und Samstagabend konnte der Jodlerklub Gäu Egerkingen jeweils in der vollbelegten Mehrzweckhalle Rickenbach eine grosse Jodler-Familie begrüssen und bedienen.



Anja Wullschleger, Ja, wie ein Stern überstrahlte unsere Solo-Jodlerin Anja beide Abende, sei es mit Solo, zusammen mit Hansruedi Zihlmann im Duett oder im Kreis der fünf Jodlerinen des Klubs.

Freitagabend

Das Jodel-Doppelquartett Sportfreunde Luzern als Gast wusste zu gefallen und das Jodlerduett Sonja von Arx und Brigitte Christ

rundete mit der Kleinformation "Tschäggerlibuebe" zusammen das abwechslungsreiche Programm ab, durch das an beiden Abenden Andrea und Roman Kissling führten und die von Pius Feierband getexteten Worte gut überbrachten.

Ganz spezielle Ueberraschung reiste aus Fischen im Allgäu an.

Die Fishingar Jolarbuebe präsentierten ihren Gesang. Der

Gegenbesuch findet im August 2019 statt.



Samstagabend

Der Gastklub Grosswangen belegte mit Liedern und Jutz

sein Können. Die Kapelle Echo vom Stöcklichrütz liess die Stimmung hochgehen.

An beiden Abenden durfte das Lied "Mis Bärgchrüz" von Willi

Zihlmann seine Uraufführung erfahren.

Jeweils bis in die frühen Morgenstunden wurde verweilt und man trifft sich sicher wieder, sei es in Mümliswil oder an einem der Unterhaltungabende 2020 in Egerkingen whh



Werner Huber