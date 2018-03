Unterhaltungsabend Jodlerklub Gäu



Tolles Liedgut



Die beiden traditionellen Unterhaltungsabende gehen am

Freitag 06.04. und Samstag 07.04.2018 im Mühlemattschulhaus in Egerkingen über die Bühne.

Am Freitag ist die Jodlergruppe Lötschberg Frutigen zu Gast

und zum Tanz spielen "Goldbachgiele"

Am Samstag besucht uns der Jodlerklub Heimelig Ruswil und "Echo vom Stöcklichrüz" gibt uns wiederum mit lüpfigen Klängen die Ehre.

An beiden Abenden wird Jodlerklub Gäu und verschiedene eigene Formationen ein breites Liedgut präsentieren.

Verpflegen kann man sich schon vor dem Programm ab 18.30 Uhr und kann gestärkt den Abend geniessen oder man nimmt später noch etwas zu sich und bei der Tombola kräftig zugreifen . Sie können sich auch schon über Tel 079 422 79 72 Plätze reservieren.

Die Vielfalt der beiden Abende macht einem die Wahl schwer, darum buchen Sie doch gleich beide Abende in ihrem Kalender.

Herzlich willkommen im Kreis des Jodlerklub Gäu Egerkingen und der Jodlerfamilie aus Nah und Fern



whh