Insgesamt dreizehn Schüler der neuen und alten Kantonsschule in Unterentfelden haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Der große Preis ist eine 14 Tage dauernder Bildungsreise zum internationalen Jugendkongress der UNO in New York.



Die dahinter stehende Organisation "United Nations Pilgrimage for Youth" existiert schon seit 1949. Sie lädt bis zu 300 Jugendliche aus aller Welt ein, die UNO kennenzulernen. 40.000 Jugendliche, zwischen 16 und 18 Jahren, nahmen bisher an dem Programm teil. Um sich zu qualifizieren, muss der Jugendliche in einem Wettbewerb einen Vortrag oder Aufsatz in englischer Sprache verfassen. Dies gibt es nur an ausgewählten Gymnasien.



Ziel des Wettbewerbs in Unterentfelden war es, aus je einer der beiden Schulen einen Schüler oder eine Schülerin auszusuchen, die als "Botschafter der Schweiz" an der Reise teilnehmen dürfen. In den Arbeiten mussten die Schüler ihre Englischkenntnisse und ihr Wissen über die UNO unter Beweis stellen.



Behandelt wurden die Menschenrechtsfrage und die Situation in Gebieten, in denen ein kriegerischer Konflikt herrscht. Die Schwerpunkte lagen jedoch auf den Zielen und Grundsätzen der Unterorganisationen der UNO, die bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Wasser helfen. Gefragt wurde auch nach dem persönlichen Eindruck und einer Einschätzung der Arbeit der UNO. Die Jury bestand aus Mitgliedern der Odd Fellows Unterentfelden und Lehrern.



In der Aula der neuen Kantonsschule Unterentfelden erfolgte dann im Beisein von Eltern, Lehrern und Freunden die Bekanntgabe der Rangliste und die Verkündigung der Sieger. Von der Alten Kantonsschule fahren Nergis Sazpinar und von der Neuen Kantonsschule Louis Zimmann in die Staaten. Nachdem das Reiseprogramm vorgestellt wurde, wurde den beiden Sieger als "Botschafter der Schweiz 2019" von der Odd Fellows Unterentfelden gratuliert. Über eine Video DSL Direktleitung wurde auch vom UN Sachverständigen aus New York gratuliert. Gedankt wurde auch den Rektoren der Schulen und dem engagierten Lehrpersonal. Außerdem wurde angekündigt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs im Frühjahr 2019 zum Besuch der UNO in Genf eingeladen werden. Dort wird man auch Vertreter anderer Kantonen treffen. Diese Möglichkeit hatten auch die Teilnehmer der letzten Jahre.



Zum Schluss gab es noch ein Apéro mit allen Gästen und Teilnehmenden und ein paar Gastgeschenke.Den Gewinnen wünschen wir viel Spaß in New York!