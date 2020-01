Unlizenziertes Schülerturnier im Tischtennis

Am Sonntag, 19. Januar 2020 von 10.00 - 13.00 Uhr findet in der Insenlaufturnhalle in Bremgarten das Schülerturnier „Gubler School Trophy“ im Tischtennis statt. Dieses Turnier ist speziell für die unlizenzierten Spieler und Spielerinnen gedacht. Spielberechtigt sind alle mit Jahrgang 2005 und jünger. Gespielt wird in verschiedenen Alterskategorien getrennt nach Mädchen und Knaben. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die drei Besten jeder Kategorie dürfen an das Aargauer Kantonsfinale. Wenn du Tischtennis schon immer mal ausprobieren wolltest, oder dich mit anderen messen möchtest, dann komm zu uns in die Halle und schaffe es bis ins Finale. Wenn du an diesem Turnier teilnehmen möchtest, musst du einfach zur Anfangszeit in Sportkleidern und mit Hallenschuhen in der Isenlaufturnhalle erscheinen. Wenn du einen Schläger hast, dann nimm natürlich auch diesen mit! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist gratis. Wir freuen uns auf euch!