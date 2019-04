Ein weiteres Mal durfte sich die Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebungin der Musikschule Wettingen und auch in Würenlos präsentieren.

Am 16. März 2019 erwarteten zwei Aktivmitglieder an einem kleinen aber aufschlussreichen Stand in der Musikschule Wettingen, die vielen interessierten Besucher. Sie gaben Auskunft über ihren Verein und die vielen Möglichkeiten des Trommelspiels. Auch die Erläuterungen über das Vereinsleben, die Aktivitäten und Reisen erweckten die Aufmerksamkeit der Zuhörer.

Der 19. März 2019 stand dann im Zeichen des Musikschulkonzertes. Dort konnte Instruktor Urs Hunziker mit 5 seiner Tambouren der TVWU ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Urs Hunziker zeigte wie man Perkussion leben kann.

Und schon war dann der Samstag der 23. März2019 auf dem Programm der TVWU. Würenlos war das Ziel der Aktiven und so wurde wiederum ein bunt dekorierter Stand für die Besucher der Musikschule Würenlos aufgebaut. Auch hier durften die beiden Aktivmitglieder ein zahlreichinteressiertes Publikum begrüssen.

Die TVWU bedankt sich herzlich bei allen Verantwortlichen der Musikschulen Wettingen und Würenlos für die zur Verfügung gestellte Plattform. Die Vorstellung bei den Kindern ist äusserst wichtig, da die TVWU nach wie vor auf Nachwuchssuche ist.

Kinder, die sich für das Hobby der Tambouren interessieren gibt es einige und diese wollen wir ermuntern zur TVWU zu kommen und mit uns ein tolles Hobby zu teilen. Anmeldungen bitte bei unserer Präsidentin Fabienne Speckert unter www.tvwu.ch oder Tel. 079/235.57.78