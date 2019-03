Turngruppe Zufikon Schneeschuhtour

Rundwanderung ab Mostelberg am 2. März 2019

Erst fuhren die zwölf TGZ-Mitglieder per Auto nach Sattel bis Parkplatz Gondelbahn Hochstuckli.

Weiter hoch mit der Gondelbahn zum Mostelberg auf eine Höhe knapp 1200m.ü.M.

Hier am Startort der Rundwanderung wurden gleich die Schneeschuhe angeschnallt und losmarschiert. Erst kurz im flachen Gelände Mostelrieter – Hals - folgte ein angenehmer Aufstieg, welcher allerdings den Puls ansteigen liess. Noch im Aufstieg folgte ein Stundenhalt um den ersten Durst zu löschen und für Tenue-Erleichterung. Weiter Richtung Spielmettlen – Banegg. So ca. 40 Minuten vor Haggenegg, erlebten wir auf einer Terrassenhütte den Mittagshalt mit Apéro und Raclette-Essen zubereitet, offeriert von Köchin und Koch Margrit und Othmar. Eine einmalig tolle überraschende Angelegenheit was zur grossen Zufriedenheit führte. Gestärkt erholt starteten wir nach der Mittagspause weiter Richtung Haggenegg mit Kaffeehalt im Restaurant. Hier genossen wir auch die Sicht zu dem felsigen Haggenspitz für Kletterer und ebenso den Mythen. Nach der gemütlichen Pause führte die Tour erst kurz mit den Schneeschuhen an den Händen weiter. An diesem Sonnenhang hatte die Sonne bereits gezeigt was sie für wärmende Kräfte besitzt. Ohne allzu grosse Anstrengungen und den Schneeschuhen an den passenden Schuhen bewegten wir uns via Schwand – Herrenboden an den Ausgangsort Mostelberg zurück.

Wir erlebten eine herrlich angenehme Schneeschuhwanderung in einer wunderbaren Gegend mit einer grossen Vielseitigkeit an Gelände und Schneeverhältnissen.

Dies dank dem Organisationsteam - wie alle Jahre wieder - Margrit und Othmar.

Die entsprechenden Bilder siehe unter http://www.turngruppe-zufikon.ch

Unter professioneller Leitung bietet die Turngruppe Zufikon jeden Freitag in der Turnhalle B um 20.00h bis 21.00h

eine aktive Fitnessstunde mit anschliessendem freiwilligem Volleyball an.

www.turngruppe-zufikon.ch

11.03.2019 A/Sz