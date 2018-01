An den Auensteiner Turnerabenden verspüren Sie garantiert Feriengefühle, wenn Sie gemeinsam mit uns Zeit in der wundervollen Ferienanlage Camping Gandria verbringen und den stressigen Alltag bei unterhaltsamen Turnvorführungen und lustigen Anekdoten hinter sich lassen können!



Wir zeigen Ihnen unsere Show am 20. und 27. Januar 2018 jeweils ab 20.15 Uhr in der Turnhalle Auenstein. Im Anschluss spielt das Duo "Players" in der Turnhalle zum Tanz auf und unsere zwei Barbetriebe öffnen ihre Tore. Zudem wartet eine Tombola mit tollen Preisen auf Sie

Die Vorverkaufs- und Reservationszeiten sowie weitere Informationen finden Sie unter www.stv-auenstein.ch/turnerabend-2018.



Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie in der Turnhalle Auenstein begrüssen zu dürfen!



Ihre Turnfamilie Auenstein