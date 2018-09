Bei schönstem Wetter trafen sich Mitglieder und Angehörige zum traditionellen Jahresausflug. Per Bus wurde Hettiswil erreicht, wo man sich, nach Kaffee und Gipfeli, im Illusorialand überraschen, verblüffen und verwirren liess. Nach dem Mittagessen in Worb ging es nach Lützelflüh zur Dahlienschau. Von der riesigen Vielfalt an Dahlien in allen Farben und Formen war jedermann begeistert. Ein gemütlicher und interessanter Tag mit bleibenden Eindrücken fand nach einer Fahrt über Land am frühen Abend sein Ende.