Am 28. September 2019 fand die traditionelle Standaktion vor dem Volg-Laden in Schafisheim statt. Die SVP Ortspartei Schafisheim hat zum Traditionsanlass eingeladen. Trotz diversen Politanlässen, waren zahlreiche Nationalratskandidatinnen und -Kandidaten sowie der Ständeratskandidat Hansjörg Knecht anwesend. Der Bevölkerung bot sich die Gelegenheit, mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu diskutieren und ihnen auch konkrete Fragen zu stellen. Die Stimmung, bei super Herbstwetter, war herzlich. Es wurde über Politik, Wirtschaft aber auch über das Leben diskutiert bzw. philosophiert. Der Dank geht an die SVP Ortpartei Schafisheim, unter der Leitung vom Gemeindeammann Roland Huggler und Gerichtspräsident Daniel Aeschbach, für die tolle Organisation und das Engagement. Wer für die bewährten Grundwerte wie Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit der Schweiz weiterhin einstehen will, wählt am 20. Oktober 2019 SVP.