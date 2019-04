Am Ostersonntag war es wieder soweit. Die Chlausenzunft Wangen bei Olten führte zusammen mit dem Alterszentrum Marienheim der zur Tradition gewordenen Ostereiersuche im Ey-Park durch. Knapp 50 Kinder folgten dem Aufruf und konnten bei schönstem Frühlingswetter auf die Suche gehen. Überall im Park wurden die von den Heimbewohnern wunderbar gefärbten und verzierten Eier gesucht, welche durch fleissige Chlausenzünftler am Ostermorgen versteckt wurden. Eifrig wurden auch nach dem goldenen, silbernen und bronzenen Ei Ausschau gehalten. Innert kurzer Zeit war die Suche vorbei. Alle Eier wurden aufgestöbert? Ganz nach dem Motto: „Begegnung von Generationen“ durfte nun jedes Kind ein gefundenes Ei in die bereit gestellten Osternestli legen. Anschliessend überbrachten die Kinder den Bewohnern des Marienheims diese Osternestli. Wichtig dabei ist dabei nicht nur das Geben und Nehmen sondern auch der Kontakt zwischen verschiedenen Altersstufen. Nach dieser Osternestverteilung mussten noch die Finder vom goldenen, silbernen und bronzenen Ei ermittelt werden. Unter grosser Aufmerksamkeit aller Anwesenden wurden die drei Glücklichen Sieger erkoren. Wo aber war das silberne Ei? Dieses wurde offenbar gar noch nicht gefunden. So schickte der Zunftmeister der Chlausenzunft die Kinder nochmals auf die Suche. Bald schon hallte ein lautes „ich hab es“ durch den Park. Die Siegerehrung konnte nun durchgeführt werden. Auch alle anderen Kinder mussten nicht mit leeren Händen nach Hause. Jedes Kind erhielt einen Schoggihasen, welcher von der Konditorei Wälchli dankesweise gesponsert wurde.