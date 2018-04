Trachtengruppe Schafisheim

Am Sonntag, 22. April 2018 findet neu in der Mehrzweckhalle in Schafisheim das Trachtezmorge statt. Von 9.00 bis 12.00 Uhr verwöhnen wir die Gäste mit selbstgemachtem Buurebrot, Zopf, Rösti, Speck und Spiegelei, Käse Schinken und Fleischkäse, Birchermüesli, verschiedene Konfitüren und feinen Milchkaffee.

Um 10 Uhr Aufführung der Kindertanzgruppe.

Die Trachtengruppe Schafisheim hofft, ihren Gästen mit Essen und

plaudern einen gemütlichen Sonntagmorgen zu bieten. Der Preis ist

für Erwachsene: 22.- Franken Kinder bis fünf Jahre gratis, 6 – 12 Jahre

13.- Franken.

Neumitglieder sind herzlich willkommen. Wir pflegen den Schweizer Volkstanz und proben jeweils am Mittwoch 20.15 Uhr im ehemaligen Postgebäude

im 3. Stock Seetalstrasse 106 in Schafisheim.

Charlotte Hofstetter Tel. 062 891 94 80 sowie alle anderen Mitglieder freuen sich auf Kontaktnahme. Herzlich willkommen in der fröhlichen Runde der Trachtenleute.

Trachtengruppe Schafisheim