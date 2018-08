Die Tortour ist das härteste Radrennen hierzulande. Mehr als 1000 Kilometer legen die Athleten auf ihrer Fahrt rund um die Schweiz zurück und überqueren dabei nicht weniger als fünf Alpenpässe und weitere happige Anstiege im Jura - und das alles ohne Unterbruch. Knapp 50 Stunden haben die Tortour Teilnehmer Zeit um dieses gewaltige Abenteuer zu meistern.

Am Samstag den 18.August von 4:00h bis 16:45h rollt das härteste Radrennen der Schweiz wieder durch Balsthal, mit Checkpoint am Bahnhof Balsthal. Diesmal mit regionaler Beteiligung mit Heimvorteil. Die Athleten René Zihler, Beat Meister, Daniel Disler und Beat Straub, mit den Supporter Kevin Disler, Christian Sturm und Urs Meister wollen sich dieses Abenteuer nicht nehmen lassen. Das sieben köpfige TEAM "Thalerexpress" konnte für diesen Wettkampf einen starken Partner gewinnen, die Thalgarage Frey in Aedermannsdorf und Volvo stellen zwei Volvo V90 für den Wettkampf zu Verfügung.

Die 10. Tortour zieht neben über 500 Profi- und Hobby- Radfahrern auch Prominenz an den Start. So werden die ehemaligen Radprofis Fabian Cancellara und Miguel Indurain, beide in einem 3er- Team von Laureus starten und zeigen, wer noch mehr Saft in den Beinen hat. Messen will sich auch Sänger Baschi, der am 16.August in derselben Kategorie an den Start geht. Ebenfalls am Start steht der ehemalige vierfache Schweizermeister Martin Elmiger und der aktuelle Schweizermeister Silvan Dillier gegenüber.

Kampfgeist zeigt sicherlich Jürgen Kallfass, er wird die 1000 Kilometer alleine unter die Räder nehmen - mit einem Bein und einer Prothese. Es dürfte neben den "normalen " Problemen wie wenig Schlaf und Ernährung mit der Feuchtigkeit in seinem Silikonstrumpf zu kämpfen haben.

Und vielleicht erspäht der eine und andere Zuschauer, oder Radfahrer eine Prominente Persönlichkeit auf dem Rad.