Töss/Rheinwanderung nach Eglisau

Eine Wanderung entlang der „Tosenden (Töss)“ und des „Fliessenden (Rhein)“ durchs Zürcher Unterland.

Aufgrund der mässigen Wetterprognosen konnten sich nur 16 Kollegen der Wandergruppe der MR Wangen zu dieser Tour entschliessen. Wir fuhren von Wangen via Olten, Zürich, Bülach nach Embrach-Rorbas. Kaffee und Gipfeli mussten diesmal mit 20 Minuten Marsch verdient werden. Nach einem kurzen Abstieg in die Senke des Wildbachs, vorbei an der alten Haumühle, ging es nach Rorbas hinunter. Im Cafe Rorboz konnten wir dann die ersehnte Pause machen.

Weiter liefen wir dann durch Rorbas, bis wir die Töss erreichten. Dieser entlang ein bisschen auf und ab erreichten wir nach anderthalb Stunden die Tössegg, mit dem gleichnamigen Restaurant. Aus der Gaststube hatten wir eine grandiose Aussicht auf das bekannte Rheinknie. Ebenso ausgezeichnet mundete uns das Mittagsmahl bei den freundlichen Wirtinnen.

Pünktlich um 13.30 Uhr holte uns die Fähre ab. Übergesetzt an den Fuss des Buchberges hiess es nun: Stöcke montieren. Ein kurzer, aber steiler Aufstieg brachte uns auf das Plateau hoch über dem Rhein. Entlang an Äckern und dem südlichsten Weinberg Schaffhausen dann wieder hinunter an den Rhein, an einem Bunker vorbei zu einem kleinen Rastplatz. Fotopause. Ein paar hundert Meter dem Fluss entlang, ein weiterer, flacherer Aufstieg bis zur letzten Anhöhe. Dann wieder abwärts an den Rhein hinunter zur schönen Altstadt Eglisau. Weiter über die vielbefahrene Strassenbrücke, noch ein letzter Aufstieg Richtung Bahnhof. Das letzte Ziel für die durstigen Kehlen war das Restaurant Rheinfels. Bei den letzten Metern zum Bahnhof setzte erstmals ein feiner Nieselregen ein. Um 17.15 trafen alle wohlbehalten wieder in Wangen ein. Die schöne, romantische Wanderung an 2 Flüssen entlang wird lange in unserer Erinnerung bleiben.

Ruedi Fehlmann