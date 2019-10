Vergangene Saison war das Cadets Team ebenfalls im Final, welches im Modus "Best-of-3" gespielt wird. Damals gegen die Dragons aus Genf, ging das dritte Spiel auswärts verloren. Dies obwohl die Therwiler nach 2 Innings 6-0 vorne lagen. Durch knappe Schiedsrichterentscheidungen, Errors, hyperventilierenden Coaches und schreienden Eltern, war aber auf einmal eine Unruhe im Team, Fehler folgte auf Fehler und führte zu einer bitteren Niederlage.

Doch die Lektion wurde gelernt.

Schon in den diesjährigen Halbfinalspielen, liess sich das Team durch nichts aus der Ruhe bringen und konnte zwei knappe Siege (5-4 und 6-5) gegen die Challengers aus Zürich einfahren.

Auch die ersten beiden Finalspiele gegen die Kobras aus dem zürcherischen Rümlang, waren sehr eng. Das erste Spiel konnte mit 4-3 gewonnen werden, aber im zweiten hatten die Kobras das bessere Ende und siegten mit 12-11. Diese Affiche wurde nun, eine Woche später, auswärts in Rümlang neu verhandelt.

Die Flyers gingen mit 2 Runs in Führung, die Kobras konnterten aber gleich und verkürzten auf 2-1. Dabei blieb es in den nächsten beiden Innings. Erst im 4. Inning konnten die baselbieter Gäste zwei weitere Runs erzielen. Nun wurden die Kobras nervös und die Flyers erhöhten im 5. Inning nochmals um 2 Runs. Nach einem kurzen Reminder des Coaches an die verspielte 6-0 Führung in Genf, wurde im 6. Inning dann nochmals scharf fokussiert und die Bats gut geschwungen, was zu 4 weiteren Runs führte. Die Kobras hatten nichts mehr hinzuzufügen und so blieb es beim Endstand von 10-1 und zum ersten Flyers U15 Schweizer Meister Titel seit 16 Jahren.

