24.11.2018 – Mehrzweckhalle in Mellikon

gos/ Nigel Elvis Kingsley und seine Frau Monika möchten ‚Danke‘ sagen und haben eingeladen. Familie, Freunde und 10 Musiker – insgesamt über 70 Personen – sind gekommen. Über 6 Stunden beste Live-Musik bildeten den Rahmen für leckeres Essen und Trinken, Zauberer André, Tanzen, Gewinnspiele (1. Preis Regionalflug) und netten Plausch. Alte Freunde haben sich gleich wiedererkannt und hatten sich genug zu erzählen. Neue Freundschaften wurden begonnen.

Der virtuelle Preis für die längste Anreise ging an Marco, Saxophonist aus Peru. Gastgeber Kingsley spielt schon seit über 15 Jahren, und mit einigen Musikerfreunden sogar über 25 Jahre zusammen. Genau diese gemeinsame Liebe zur Musik spürten alle Gäste bei den Live-Songs aus den letzten 50 Jahren, die unter die Haut gingen.

Begleitet vom exotischen Welcome-Drink begrüßten das in Mellikon ansässige Ehepaar Kingsley um 18.00 Uhr ihre Gäste. Nach Hinweisen zum Abendprogramm merkte man Nigel Elvis Kingsley mit jedem seiner Worte an, wie wichtig ihm in seinem Leben Dankbarkeit ist, und warum das jährliche Thanksgiving - und damit in diesem Jahr diese Party in Mellikon - ihm und seiner Frau die Möglichkeit bieten einfach Dankbarkeit zu zeigen.

Gegen 24.00 Uhr endete für alle Gäste eine großartige Party. Auf dem Heimweg summte manch einer noch einen Ohrwurm, war satt von dem selbstgekochten, exotischen Essen und Kuchen und voll von Eindrücken aus den abwechslungsreichen Unterhaltungsabend.

Ein gemeinsames Ziel haben aber alle internationale Musiker aus Deutschland, Hawaii, Italien, Jamaika, Peru, Slowenien, Sri Lanka und der Schweiz überglücklich nach Hause zu fahren und zwar in die Schweiz !