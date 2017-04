Am Samstag den 29. April um 20.00 Uhr findet in Recherswil in der Igu-Halle die zweite Ausgabe des evening concert statt (Abendessen ab 18.00 Uhr).

Die Musikgesellschaften Recherswil und Wiedlisbach-Wangen erwecken zusammen mit den Bag Pipers of Wangen an der Aare eine Atmosphäre wie am Tattoo in Basel.

Das erste Konzert am 22. April in der Froburg Wiedlisbach war ein voller Erfolg. Stücke wie Celtic Crest, Highland Cathedral und Amazing Grace rissen das Publikum mit.

Für das Konzert am 29. April in Recherswil hat es noch Tickets an der Abendkasse. Der Vorverkauf ist beim Igu-Beck in Recherswil.

www.mgrecherswi.ch