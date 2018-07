Das Tanzstudio Alegria aus Grenchen von Angela Kiener-Aguirre war am Wochenende vom 16.6 bis 17.6.2018 in Visp an den Schweizermeisterschaften des Swiss Jazz und Modern Dance. Dabei wurden die 5 Mädchen der Gruppe "La Reine des Neiges" in der Kategorie "Schüler Groups" Schweizermeisterinnen und die Gruppe der 6 Juniorinnen "Il Volo" wurden 3te in der Kategorie "Jugend Groups". Die Gruppe der 4 Juniorinnen "Dancing Diva" konnte sich leider nicht qualifizieren. Die 2 jungen Frauen, die in der Kategorie "A-Klasse DUO" starteten, verpassten im Final um einen Punkt knapp den 3ten Platz.