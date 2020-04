TAKE AWAY HOTSPOT übertraf alle Erwartungen

Nach dem Zeitungsbericht vom 23.April in der Solothurnerzeitung hat der TAKE AWAY Hotspot am Freitag Abend beim Paella _Fest mit Ramon wie ein Blitz eingeschlagen.

Wir hatten am Freitag Morgen bereits sehr viele Vorbestellungen die sich dann bis am Abend auf sage und schreibe 180 Portionen erstreckten.

Bereits um 17.00 Uhr hat Ramon zusammen mit Marcel Kunz mit den Vorbereitungsarbeiten angefangen, so dass sie dann pünktlich um 18.30 Uhr bereit zur Ausgabe der Paella-Portionen in einer ALU Schale bereit waren.

Als Supplement bekam jeder Gast noch ein "gläslein" Weisswein fürs warten bis er dann aus der Schlange die sich bis zum Gemeindehaus erstreckte, an der Reihe war.

Wir vom TAKE AWAY SERVICE TEAM waren total überwältigt und haben nicht mit einem so grossen Ansturm gerechnet.

Mit CHF. 15.00 für eine Person inkl. einem Glas Weisswein konnten wir bis um 20.00 Uhr sämtliche Personen bedienen, so dass am Schluss wirklich nichts mehr übrig blieb.

Nach dem Abwasch- und den Aufräumarbeiten konnten wir dann um 20.45 Uhr die Türen schliessen und sind alle glücklich und zufrieden nach Hause gegangen.

Bis zum nächsten Freitag überlegen wir nun, was wir in Balsthal sonst noch bieten könnten?

Herzlichen Dank an alle Einwohner vom Dorf und der Umgebung für diese Unterstützung in dieser Krisenzeit der Gastronomie- und Hotelbetriebe

Team_Mitglied

Markus von Felten