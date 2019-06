Tag des offenen Gartens 2019 in Kriegstetten

Diesen Sommer öffnet Loes Burri wieder ihren Garten und das Haus für alle Kunstinteressierte. Eingebettet im Grünen sind verschiedene Kunstwerke wie Mosaikobjekte, Tonfiguren, Eisen- Beton- und Holzskulpturen und viele lustige, kreative Spielereien zu entdecken. Nutzen Sie diese Chance und lassen Sie sich inspirieren von den Kunstobjekten im und ums Haus.

An diesem Tag gibt es auch aktuelle Informationen über das Projekt Socialsofa. Das Projekt stammt aus Holland und wird in der Schweiz durch Loes Burri, Atelier für kreatives Gestalten betreut. Das Ziel dieser Idee ist, gemeinsam im öffentlichen Raum einen Begegnungsort für soziale Kontakte zu gestalten - einen Ort, an dem man sich wohl fühlt. Zwei Projekte mit Socialsofa sind aktuell an der Arbeit. In den Gemeinden Gals und Kriegstetten ist je eine Gruppe daran, mit farbigen Mosaiksteinen ein massives Betonsofa in ein zauberhaftes Unikat zu verwandeln. Weitere Informationen zu Socialsofa erhalten Sie am Tag des offenen Gartens. Der Tag des offenen Gartens ist am Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli 2019. Die Ausstellung ist offen von 10.00 – 18.00 Uhr in Kriegstetten, Hauptstrasse 16. Weitere Informationen unter: www.kreatives-gestalten.ch