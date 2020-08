SVP Wählerwanderung vom 23. August 2020 im schönen Seetal

Die zweite SVP Wählerwanderung im Bezirk Lenzburg fand am 23. August 2020 im schönen Seetal, am Hallwilersee, statt. Bei sommerlichem Wetter und angenehmen Temperaturn durfte der Bezirksparteipräsident und Grossrat Rolf Jäggi (Egliswil) gegen 80 Personen beim Schloss Hallwyl herzlich begrüssen. Die Wanderung wurde von Altgrossrat Matthias Häusermann und Renate Häusermann (Präsidentin SVP Seengen) vorbereitet und auch professionell durchgeführt. Die Wanderrute führte vom Schloss Hallwyl entlang am Hallwilersee durch die Reben zum Aussichtspunkt beim Reservoir Neuhof, hoch über Seengen. Bei dem Aussichtspunkt wurde die Wandergruppe mit einem Apéro, mit edlem Seetalerwein von Thomas Lindenmann, verköstigt. Der Ausblick über das schöne Seetal war einzigartig. So auch der Wanderleiter Mattias Häusermann, der erzählte, dass das Leben im Seetal mit diesem Ausblick gerade vor uns liegt.

Nach einer anspruchsvollen Wanderung, aber zufrieden in der Bäsewirtschaft Roos in Seengen angekommen, wurden die Wanderer mit einem Glas Weisswein herzlich begrüsst. Dazu gab es eine feine Wurst vom Grill. Es war ein gemütlicher Anlass, an welchem die Teilnehmenden auch interessante und zum teil politische Gespräche mit den Grossratskandidatinnen und - Kandidaten sowie mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Gerichte führen konnten.

Die nächsten SVP Wählerwanderungen im Bezirk Lenzburg finden am 20. September in Bezirkshauptort Lenzburg, dem Bezirkshauptort, statt.