SVP-Amteipräsident Matthias Borner führte die Nominationsversammlung der SVP-Amteipartei Olten-Gösgen durch. Dabei konnten vier Nationalratskandidaten nominiert werden.

Der Kanton Solothurn kann sechs Nationalräte nach Bern entsenden. Bis anhin gehören deren zwei der SVP an. Diese zwei Plätze gilt es zu halten, besser noch, einen dritten Sitz zu gewinnen. Mit Walter Wobmann und Christian Imark stehen zwei bewährte Amtsinhaber zur Wiederwahl, welche sich in einer weiteren Amtsperiode erneut voll engagieren. Mit Christian Werner, 33jährig, selbständiger Jurist aus Olten, Gemeinderat und Kantonsrat, tritt kein Unbekannter ins politische Rampenlicht. Sein politisches Engagement und seine Erfolge auf kommunaler und auf kantonaler Ebene berechtigen sein Streben nach einem Nationalratsmandat. Walter Wobmann, 61, Gretzenbach, hat als bewährte Kraft in Bern viele Spuren hinterlassen und wurde bei den letzten Wahlen als bestgewählter Nationalrat für den Kanton nach Bern beordert. Diese beiden wurden von der Versammlung für die Hauptliste nominiert. Weiter nominiert wurde Tobias Fischer, 38-jährig, KMU-Unternehmer und Kantonsrat aus Hägendorf, eine Nomination. Trotz guter Vorstellung reichte es noch nicht für die Hauptliste. Nominiert wurde auch Christian Riesen (48), Gemeinderat in Wangen, der als Initiant der „No Billlag“ Initiative zu nationaler Bekanntheit gelangte. Weiter haben sich zusätzlich zwei hoffnungsvolle SVP-Jungpolitiker vorgestellt: Robin Kiefer, 20-jährig, Student, Olten, und Mischa Wyss, 21-jährig, Elektrofachmann, Trimbach. Beide konnten mit ihren Statements überzeugen und sie sind echte Zukunftshoffnungen für die SVP. Ihre Nomination auf der JSVPListe wird an deren Nominationsversammlung erfolgen. Der Versammlungsverlauf befriedigte nicht nur Matthias Borner und die Nominierten, sondern alle anwesenden Parteimitglieder. Die SVP ist bereit für die Wahlen 2019.

Für die SVP WSW