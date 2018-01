Der Sturm Burglind machte den Organisatorinnen des Pro Senectute Mittagstisch in Kaiseraugst einen Strich durch die Rechnung! Sie mussten viele Absagen entgegen nehmen. Denn einer schönen Tradition folgend, werden immer im Januar beim Pro Senectute Mittagstisch in Kaiseraugst Königinnen oder Könige gekrönt. Dank der Bäckerei Rohrer in Rheinfelden konnte dies auch schon am 3. Januar erfolgen. Was macht man mit 50 Stück Kuchen bei einer Beteiligung von 30? Der Kuchen wird so lange herumgereicht, bis endlich die Könige erkoren sind. Das war so lustig, weil ja alle doppelte Chance hatten und alle das „kleine Ding“ wollten. Schlussendlich waren es 2 Königinnen und 2 Könige die gekrönt werden konnten. Am nächsten Mittagstisch, am 6. Februar 2018 wird dann Fasnacht zelebriert, da werden bestimmt wieder lustige Kostüme aus dem Keller geholt. Franziska Breitenstein und Marguerite Schmid freuen sich darauf.