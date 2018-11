Ökumenische Thomasmesse für kritische und neugierige Menschen am Sonntag, 18. November um 17 Uhr in der Johanneskirche Trimbach.

Die besondere Gottesdienstform einer Thomasmesse wendet sich an Menschen, die die Frage nach dem Glauben noch nicht abgehakt haben, auf der Suche sind. Die festen Bestandteile der rund zwei Stunden dauernden Feier mit Musik und Liedern in unterschiedlichem Stil, sprechen Kopf, Herz und alle Sinne an.

Nach einer kreativen Einleitung ins Thema, folgt als zentrales Element eine «offenen Zeit», während der die Besuchenden, das Thema des Gottesdienstes nach eigenem Gutdünken vertiefen können. Sie haben die Qual der Wahl zwischen neun unterschiedlichen Angeboten – es reicht für mehrere, aber nicht für alle. Im Johannessaal erwarten gibt es diesmal handfeste Tipps zur Stressbewältigung. Jedes Mal besteht auch die Möglichkeit Anliegen für die Gebetsmauer zu formulieren, eine Kerze anzuzünden, in einem speziellen Raum die Stille zu suchen, Taizélieder zu singen, sich Segnen und Salben zu lassen oder an der Bar Gedanken auszutauschen. Zurück im Kirchenraum wird nach den Fürbitten ein Agapemahl gefeiert. Als roter Faden führt das Thema von der Begrüssung bis zum Segen der ökumenischen Feier, die durch ein Team aus verschiedenen Kirchen durchgeführt wird.

Weitere Infos: Sabine Woodtli, 079 332 09 21, sabine.woodtli@ref-olten.ch