FC Frenkendorf 4. Liga - FC Pratteln 4 Liga 2 : 2 ( 0 : 1 )

Start in die Meisterschaft vom FC Frenkendorf

So kann man beginnen, ein neues Trainergespann mit Angelo Cardoso, Rui Manuel Cardoso und Ante Palesko. Und nun das 1. Meisterschaftsspiel in der 4. Liga gegen den FC Pratteln. Das waren noch Zeiten, so werden es sich ältere Leute vom FC Frenkendorf sagen, wo man beidseitig in der 2. Liga Regional spielte. Was nicht ist, das kann ja eines Tages wieder werden. Jetzt noch die 4. Liga. Und nicht nur beim FC Oberdorf der Rückzug von der Junioren A Mannschaft, auch beim FC Frenkendorf. Man integriete einfach einige Spieler in die Mannschaften von der 4. und 5. Liga. Also der Ablauf vom Spiel. In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Pratteln spielbestimmend. So auch ein Penalty in der 20. Minute führte zum 0 : 1 für Pratteln. Und hätte der Goali von Frenkendorf nicht so einige Chancen vereitelt, dann wäre das Ergebnis weit höher für die Gastmannschaft gewesen. Also mit 0 : 1 ging man in die Pause. Kaum angefangen die 2. Halbzeit das 1 : 1. Dies in der 46. Minute. Und schon in der 47. Minute das 2 : 1 für die Heimmannschaft. Pratteln war gefordert. Beidseitig hätten Tore fallen können, jedoch so ist auch der Fussball in der 90. Minute kann Pratteln mit Glück ausgleichen. Als Zuschauer kann man durchaus sagen, hier sah man wunderbar, dass die Saison angefangen hat. Viele Unterbrechungen im Spiel. Einfach ein Spiel zum Vergessen.