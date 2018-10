Trotz winterlichen Temperaturen und dem Zibelimäret in Oensingen fanden sich am 28.10.18 rund 30 TeilnehmerInnen aus dem Shikara Ashi Te Ryu Aesch / BL, Karate-Ry Gelterkinden / BL und des Karate Sportverein Balsthal/ SO zum Spitzentraining im Dojo Balsthal ein.

Sie wurden durch eine anspruchsvolle Aufwärmphase, interessante und lehrreiche Technik Übungen in 3er Gruppen und zu guter Letzt in Kämpfen (Kumite) wie an Turnieren entsprechend belohnt resp. Gefordert.

Die 2 Stunden waren um nu vorbei und nach dem Duschen blieb noch viel Zeit, um den Sonntagnachmittag mit einem Besuch des Zibelimärt etc. geniessen zu können.