Spezial Spezial! Von Lerntechniken bis zur Nachtwanderung

Vom 24. bis am 28. August fand die Klassenwoche der Erstklässlerinnen und Erstklässler der Bezirksschule Brugg statt. Der Höhepunkt war die Nachtwanderung von Koblenz nach Brugg, die in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag stattfand.

Die Aufregung war den 24 Erstklässlern der Bezirksschule Brugg gut anzumerken. Sie redeten ganz aufgeregt durcheinander, als sie am Montagmorgen auf das Klingeln der Schulglocke warteten. Allzu verständlich, denn sie wussten erst vage, was in den kommenden Tagen auf sie zukommen würde.

Die Woche startete dann allerdings fast schon wie eine normale... So machten die 13 Mädchen und 11 Buben der Klasse B1b am Montagmorgen zunächst einmal Bekanntschaft mit den Grundlagen der Lerntechnik, damit sie sich auch gut auf die kommenden Prüfungen vorbereiten können. Nach einem Mittagessen zuhause ging es in das Schwimmbad Brugg. Nicht etwa nur so zum Plausch – der Schwimm-Check stand an. Dieser fand für alle drei Parallelklassen gleichzeitig statt. Alle hatten ihren Spass – auch weil nebenan ein grosses Volleyballfeld lockte.

Am Dienstagmorgen warteten alle Erstklässlerinnen und Erstklässler dann gespannt im Mittelkreis der Turnhalle auf das Programm der kommenden Stunden. Dass Sport angesagt war, das wussten sie bereits, doch noch nicht, welche Sportarten ganz genau. Wie sich herausstellte, fand das Programm grossen Zuspruch: «Der Sportmorgen hat sehr viel Spass gemacht. Leider gewannen wir nie im Fussball. Beim Parcours in der Halle hatten wir da schon mehr Glück», sagte Alina und ihre Teamkameraden nickten lächelnd. Als Mittagsverpflegung gab es für die Bezler dann auf dem Pausenplatz der angrenzenden Sekundarschule Pasta mit Sauce nach Wahl – gekocht vom Sport- und Hauswirtschaftslehrer Volker Schmidt. Am Nachmittag beim Spass-OL durch Brugg hatten die in der Stadt wohnhaften Mädchen und Buben natürlich einen grossen Vorteil, da sie sich besser auskannten. Erstbezlerin Cosma begeistert und ausser Atem auf der Suche nach dem nächsten Posten: «Mir gefällt, dass der OL sehr digital ist. Man muss nicht mehr Karte und Papierblätter mitschleppen, sondern kann die Beweisfotos einfach per Handy den Lehrerinnen und Lehrern schicken.»

Am Mittwochmorgen gestaltete man das Klassenzimmer um. Und zwar mit einem gemeinsam gemalten Bild. Am Nachmittag war, wie auch in einer normalen Schulwoche, dann schulfrei.

Die Woche verging wie im Nu. Am Donnerstagmorgen, dem bereits vorletzten Tag, erhielten die Schülerinnen und Schüler eine Einführung ins Thema Medien und Informatik. Unter anderem durften sie eine Powerpoint-Präsentation gestalten.

Am Donnerstagnachmittag war wiederum schulfrei, denn alle mussten sich für die anstehende Nachtwanderung ausruhen. Am Bahnhof Brugg war dann um 22.45 Uhr viel Gelächter zu hören, denn alle waren entsprechend aufgeregt. Kaum in Koblenz angekommen, ging es bereits wieder auf die Rückreise nach Brugg. Aber dieses Mal zu Fuss. Die 24 Kilometer lange Nachtwanderung beinhaltete noch einen «Brätel-Stopp» um 4 Uhr morgens. Als alle vollzählig um 07.50 Uhr im Migros-Restaurant in Brugg ankamen, war die Müdigkeit gross – aber der Hunger auch: «Ich habe ein Birchermüesli und eine Cola genommen» sagte Alina und hatte Mühe, ihre Augen offen zu behalten. Die Jugendlichen waren sich einig: Die Kennenlernwoche war super – ein sehr spezielles, einzigartiges Erlebnis.

Ein Artikel von Cosma Walser und Alina Richner, Klasse B1b der Bezirksschule Brugg