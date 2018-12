Am Dienstag, 27. November 2018 fand im Gemeindesaal Möriken der Spaghetti-Schmaus des SATUS Möriken-Wildegg statt. Am diesjährigen Jugitag haben die Kinder so gute Leistungen gezeigt, dass sie zum Preis eine grössere Menge Spaghetti gewonnen haben - genug für alle Mädchen und Knaben aller Jugendriegen mitsamt Eltern und Geschwister! Rund 200 Personen haben den Weg in den Gemeindesaal gefunden. Nachdem alle einen Platz eingenommen haben, stellten sich die Hauptleiter der jeweiligen Riegen vor. Anschliessend ging es schon an die Spaghetti und alle standen freudig an. Das Küchenteam kam mit Schöpfen fast nicht nach.

Es war ein gelungener sowie geselliger Abend. Das Essen hat Dank den Helfern und dem hervorragenden Küchenteam sehr geschmeckt.

Linda Lüthy