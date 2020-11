SP Dulliken nominiert Stefan Käser Stauffiger als Kantonsratskandidaten

Die SP Dulliken nominiert zuhanden der Amtei-Versammlung Stefan Käser Stauffiger als Kandidierenden für die Kantonsratswahlen vom nächsten Frühling.

Stefan Käser Stauffiger ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Er ist Hausmann und arbeitet in einem Teilzeitpensum als Sachbearbeiter Services an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in Olten.

Als Gemeinderat-Ersatz kennt er die Abläufe des politischen Geschehens auf kommunaler Ebene. In seiner Freizeit geniesst er, zusammen mit seiner Familie, die Natur und interessiert sich für Geschichte.

Sein Wissen und seine eigenen Erfahrungen als Hausmann möchte er in politische Diskussionen miteinfliessen lassen. Die Themen rund um Gleichstellung sind Stefan Käser Stauffiger deshalb ein grosses Anliegen.

Die SP Dulliken freut sich, mit einem jungen und politisch aktiven Mitglied in den Wahlkampf steigen zu dürfen.