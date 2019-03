PA/Voller Einsatz bringt unser Tech. Leiter Roger Schenk immer mit in seinen Trainings.

Erfreulich die grosse Anzahl der Jungschwinger von den Jg. 03 bis 07 und jünger.

Sie trainierten hart am 2ten Kantonaltraining in Möhlin, gut vorbereitet für den Saisonauftakt in zwei Wochen in Brunegg.

Tatkräftig unterstütz wurde Roger Schenk im Schwingerische Bereich von Florian Bieri.

Sonja Riesen und Rolf Treier deckten den Polysportiven Teil in der Turnhalle ab.

Nach 3 Stündiger Training wurden den Junschwinger und Anwesenden Wienerli mit Brot durch den SK Fricktal serviert.

Herzlichen Dank!