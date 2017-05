Letztes Wochenende reiste der Oberdörfer Chor SongTrain mit seiner Band nach Wolfisberg, um die drei Konzerte von Ende Mai intensiv vorzubereiten.



Das diesjährige Programm steht unter dem Titel: "SongTrain goes West" und führt auf einer musikalischen Reise quer durch Nordamerika.Im ersten Teil verweilt der Chor in den Hinterhöfen New Yorks mit den schönsten unsterblichen Melodien aus der West Side Story, im zweiten Teil geht es weiter mit amerikanischen Liedern und Country Songs.



Während zwei Tagen wurde geprobt, an den Arrangements gefeilt und auch die Geselligkeit gepflegt. Der Chorleiter, Peter Orlando, und der Bandleader, Ueli Steiner, setzten die letzten Akzente, bereinigten noch Details im Konzertablauf und freuten sich vor allem über die gemachten musikalischen Fortschritte.



Die über 50 SängerInnen und MusikerInnen erlebten zwei spannende und bereichernde Tage mit viel Gesang und guter Laune, auch wenn das Wetter sich eher von der garstigen Seite zeigte. Nun sind alle "bereit", freuen sich auf die drei Konzertanlässe und hoffen auf viele interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen.



Die drei Konzerte Ende Mai ( 19. / 20. / 24. Mai ) finden in der Kächschür Oberdorf statt. Nummerierte Tickets sind im Vorverkauf ( Michel Interior, Oberdorf, Tel.032 675 80 47 / Stampfli Optik, Solothurn Tel. 032 622 92 11 ) oder an der Abendkasse noch für alle drei Konzerte erhältlich.