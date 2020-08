Sommerfest im Seniorenzentrum Wasserflue, Küttigen

Am Donnerstag, 20. August 2020, führte das Seniorenzentrum Wasserflue, Küttigen, bei bestem Wetter das Sommerfest für seine Bewohnerinnen und Bewohner durch. Dabei umrahmte Chris Regez den Anlass musikalisch.

«Nimm es leicht – Take it easy», das war ein Song von Chris Regez, der perfekt zur aktuellen Situation passte. Dies strich Markus Greuter, Leiter des Seniorenzentrums Wasserflue, in seiner kurzen Dankesrede heraus: «Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist dies der erste Anlass, den wir durchführen können. Nur mit positivem Denken konnten wir diese schwere Zeit gemeinsam überstehen. Umso glücklicher sind wir, dass wir heute unser Sommerfest mit Grilladen, Salaten, Dessert und Musik durchführen können. An dieser Stelle danke ich Karin Blattner und Ingrid Bucher für die Organisation.»

Chris Regez spielte bei seinem Konzert eine Auswahl bestens bekannter Oldies aus den Stilrichtungen Country, Rockabilly und Rock ‘n’ Roll. Dabei erinnerten sich die Bewohnerinnen und Bewohner an die Hits, die vor mehr als 50 Jahren in den Hitparaden standen. Songs von Elvis, Ricky Nelson, Johnny Cash und weiteren Musikstars jener Zeit.