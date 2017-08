Thema: Jona findet den Weg

Der dreitägige Sommerferienplausch der reformierten Kirchgemeinde Bözen jährte sich dieses Jahr zum 14 Mal. Die Leiter begrüssten 33 fröhliche Kinder der Dörfer Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen und Zeihen beim Kirchgemeindehaus.

(sw) Traditionsgemäss starteten die Tage jeweils in der Kirche, um zu beten und zu singen. Jedes Mal wurde mit einer kurzen Spielszene ins Tagesthema eingeführt, um die Kinder neugierig zu machen, wie es wohl weiter geht. Am ersten Tag erfuhren die Kinder anhand der biblischen Geschichte Jona, dass es sinnlos ist, von einer schwierigen Aufgabe davonzulaufen, oder sich zu verstecken. Anschliessend wurde die Szene mit dem Seesturm spielerisch mit dem Schwungtuch vertieft. Glücklich, aber hungrig genossen sie danach das köstliche Mittagessen. Am Nachmittag wurden die Lieder eingeübt und ein Fischgeduldspiel aus Milchflaschen gebastelt. Am zweiten Tag hörten die Kinder in Gruppen den 2. Teil der Jona-Geschichte. Schwerpunkt war das Thema Angst, da sich Jona ja im Walfischbauch befand. Bei einem abwechslungsreichen Postenlauf wurde dies vertieft. Am Nachmittag wurden verschiedene Workshops zum Thema angeboten. Am dritten Tag lauschten die Kinder dem letzten Teil der Geschichte zu. Da Jona nach 3 Tagen aus dem Wal herausgespuckt wurde, erhielt er nochmals die Chance, den Auftrag von Gott zu erfüllen. Die Aufgabe, den Leuten von Ninive mitzuteilen, dass sie sich ändern müssen, fiel Jona unglaublich schwer. Die Zusage von Gott, dass er bei ihm sei, stärkte ihn schliesslich, seine Aufgabe zu erfüllen. So erfuhr er, dass Gott barmherzig und geduldig ist, trotz menschlichem Versagen.

Traditionellerweise fand am letzten Tag ein Abschlussgottesdienst statt. Frau Pfarrerin Katharina Thieme gestaltete mit der Katechetin Sabine Wülser und Team die Feier. Die Kinder sangen mit Begeisterung die eingeübten Lieder. Einige Kinder erzählten jeweils einen Teil der Jona-Geschichte. Ausführlich wurde anschliessend auf das Glasfenster in der Bözer Kirche eingegangen. Der Künstler Felix Hoffmann hat die Geschichte von Jona und die Auferstehung Jesus vom Tod im Kirchenfenster vereinigt, welches mit dem Farbenspiel vom Dunkel ins Licht äusserst beeindruckt.

Mit dem Schlusslied:„Gott het die ganz wit Wält , i sine Händ“ klangen diese 3 Tage aus.

Text: Sabine Wülser, reformierte Kirchgemeinde Bözen

Fotos: Eva Büchli

Weitere Fotos: www.refkg-boezen.ch