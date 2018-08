Reise des Landfrauenvereins Däniken

Bei idealem Reisewetter trafen sich vor kurzem 42 gutgelaunte Frauen am frühen Morgen für ihre Vereinsreise. Unser Chauffeur André führte uns von Däniken nach Brugg, Koblenz, Waldshut über die Grenze in den Schwarzwald. In Nöggenschwiel gab es den ersten Halt. Mit Kaffee und einem Riesengipfel konnten wir uns stärken für einen Spaziergang durch das Rosendorf. Das Dorf Nöggenschwiel ist bekannt durch die vielen schönen Rosenanlagen. Gemütlich konnten die Frauen diese Blumenpracht nun auf einem Rundgang geniessen. Angeregt wurde auch über die verschiedenen Rosensorten und ihre Pflege diskutiert. Anschliessend ging die Fahrt weiter durch die Wälder des Südschwarzwaldes. Unterwegs konnte man immer wieder die schönen blumengeschmückten Häuser und Dörfer bewundern. Den Apéro und das Mittagessen konnten wir in Grafenhausen in der bekannten Tannenmühle geniessen. Die meisten Frauen haben natürlich die Forellen aus der eigenen Zucht des Restaurants ausgewählt. Jetzt ging die Fahrt weiter über Rothaus, Häusern, St. Blasien nach Todtmoos. Dort erwartete uns Herr Börner. Er zeigte uns die Kunst des Glasblasens vor. Gekonnt fertigte er vor unseren Augen ein Glasstiefeli, ein Gläsli mit einem lustigen Gesicht und eine schöne Kugel. Nun aber wollten die Frauen auch noch etwas lädelen oder im Café Bockstaller feine Kuchen geniessen. In Todtmoos hatten die Landfrauen in verschiedenen Souvenierläden die Möglichkeit noch ein Mitbringsel für die Daheimgebliebenen zu kaufen. Dann ging die Reise weiter bei schönstem Sonnenschein. Von Todtmoos fuhr uns der Chauffeur über Wehr, Bad Säckingen, Frick, Stafelegg, Aarau wieder zurück nach Däniken. Diese schöne Reise wird uns Landfrauen noch lange in guter Erinnerung bleiben. ewd