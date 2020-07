Sommer findet statt - Sikinga Lauf findet statt!

Erneut ist der Sikinga Lauf ein Teil der AKB Run Serie und wird am Mittwoch, 26.08.2020, stattfinden. Die Serie bewegt die Region Aargau mit sieben Läufen in sieben Ortschaften. Der Lauf kann innerhalb der Serie oder als Einzelrennen bestritten werden.

Das HSM als koordinierendes Organ der AKB Run Serie hat in Zusammenarbeit mit dem OK Sikinga Lauf 2020 nun ein Covid-19 Schutzkonzept erarbeitet. Dieses basiert auf den Schutzvorgaben des Swiss Athletics und des BASPO / Swiss Olympics und auch die kantonalen Vorgaben werden berücksichtigt. HSM ist dabei ein erfahrener Partner, welcher in der Zeit nach dem Lockdown bereits einige grössere Sportveranstaltungen organisieren durfte und so auch Profisportler wie Cancellara, Neff und Schurter endlich wieder zurück an Wettkämpfe geholt hat.

Der Sikinga Lauf findet im Freien statt und am Start werden gesunde Teilnehmer mit einem hohen Mass an Eigenverantwortung erwartet. Natürlich kann sich die Situation in den kommenden Wochen bis zum Start jederzeit ändern und das Schutzkonzept wird laufend an die Vorgaben angepasst. Die wichtigsten Änderungen zu den vergangenen Jahren sind folgende:

Anmeldungen nur bis 18:00 Uhr vor dem Lauftag online: www.akbrun.ch/anmelden, es gibt keine Möglichkeit für Nachmeldungen am Lauftag .

. Die Verpflegung wird „Take Away“ angeboten.

Es gibt viele gute Gründe, am Lauf teilzunehmen – melde Dich also schnell online an! Für Kinder ist die Teilnahme am Lauf gratis. Am Sikinga Lauf gibt es für alle Teilnehmer ein Finishergeschenk in Form eines Finisher-Shirts und einer Medaille. Alle Teilnehmer erhalten einen gratis Essensbon.

Unter www.sikinga-lauf.ch sind alle weiteren Informationen verfügbar. Bei Fragen gibt der OK Präsident, Rolf Graf (Tel. 056 288 12 54) gerne Auskunft.

Wir freuen uns auf einen tollen Anlass mit deiner Teilnahme oder deiner Unterstützung der Läufer am Streckenrand – dieses Jahr mit etwas mehr Abstand, aber viel Power - wie immer!

Das OK-Team