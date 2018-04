Peter Bichsel liest eine seiner berühmten Kindergeschichten - und Kinder erzählen sie später mit Singen und Musizieren mit. Dies in einer Werkstatt für musikinteressierte Kinder ab 5 Jahren in der privaten Musikschule Solotutti. Derzeit machen 20 Kinder mit. In der Werkstatt erfahren die Kinder, dass Sprache immer auch Musik ist, dass das Sprechen, Singen und Musizieren mit Instrumenten zum selben Ausdrucks-Kreis gehören. Sewit 9 Jahren pflegen Peter Bichsel und Solotutti die Zusammearbeit.

Am Donnerstag, 12. April, um 15 Uhr findet eine öffentliche Schlussaufführung der Kinder und Peter Bichsel statt, im Refektorium des Kapuzinerklosters Solothurn, Kapuzinerstrasse 18. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss werden Kaffee und Kuchen angeboten. (aga)