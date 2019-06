SO Kant. Schwingfest in der Eishalle in Zuchwil am Sonntag, 16.06.2019

Erster Kranzfestsieg für Strebel Joel- Herzliche Gratulation!

19 Kränze wurden an die 120 Athleten abgegeben. 10 Kränze für den Aargau.

Einen Tag nach dem Nachwuchsschwingertag, starteten die Aktiven in der Eissporthalle. Die 1250 Zuschauer waren für einmal sicher nicht enttäuscht, in der Halle das Schwinggeschehen zu verfolgen. Es gab genug verregnete Schwingfester dieses Jahr. Neben den Gästen aus der NWS Verband waren auch Gäste aus Biel geladen. Gnägi Florian und Damian traten an den Start. 120 Schwinger gesamt.

Die Aargauer Schwinger belegten nach dem dritten Gang die ersten drei Plätze. So kam bereits im vierten Gang die Paarung Alpiger- Strebel der in einem gestellten Gang endete. Die fünften Gänge liessen alles offen, so kam es das sich Strebel Joel mit dem Sieg über Hauri Urs sich, den Einzug in den Schlussgang sicherte. Bieri Christoph und Alpiger Nick teilten sich den zweiten Platz nach dem fünften Gang. Das Einteilungsgericht entschied sich für den Schlussgang Strebel Joel gegen Bieri Christoph.

Der Attraktive Schlussgang dauerte 5,27 Min. bevor Strebel Joel, Bieri Christoph mit Kurz gewinnen könnte. Herzliche Gratulation Joel! Bieri Christoph rückte mit seinen 98 Kranzsiegen sein Ziel näher./PA