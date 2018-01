Am Freitag, 26. Januar und am Samstag, 27. Januar, jeweils um 20.00 Uhr, lädt der Jodlerklub Bettlach zu seinem Unterhaltungsabend in die Mehrzweckhalle Büelen in Bettlach ein. Nebst einem abwechslungsreichen Liederstrauss des Jodlerklubs selber, zwei Ohrwürmer des "Mäntigs-Chörli" und einem Ueli-Moor-Lied des klubeigenen Terzetts bietet die Theatergruppe des Jodlerklubs die heitere Kriminalgeschichte in zwei Akten "S'Lisi muess wägg". Um was es genau geht und wie das Lisi "wägg muess" sei hier nicht verraten. Auf alle Fälle sorgen die Theaterleute wieder einmal mehr für unterhaltsame Stunden.

Am Samstag spielt ausserdem Vincenzo zum Tanz auf. Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr findet eine Theater-Nachmittagsvorstellung (gratis) statt.

Plätze können ab 15. Januar unter Tel. 032 652 01 08 jeweils zwischen 18.00 und 19.30 Uhr reserviert werden.