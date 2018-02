Die in Kölliken wohnhaft gewesene und 2017 verstorbene Künstlerin Rita Rastberger hat rund 50 Objekte und Skulpturen aus den letzten Jahren hinterlassen. Es war der Wunsch der Künstlerin, diese Werke in einer Benefiz-Ausstellung im Reformierten Kirchgemeindehaus zugunsten benachteiligter Kinder zu verkaufen. Der Verkaufserlös geht an die Stiftung “Fundacion Minadores de Suenos“, welche sich für bessere Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen am Stadtrand von Quito einsetzt.

Die Ausstellung findet im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses „Arche“ in Kölliken statt.

Vernissage: Sonntag 11. März 2018 11 Uhr

Offen: Freitag 16. März bis Sonntag 18. März 14-17 Uhr

Mittwoch 14. und 21. März 19-21 Uhr

Finissage: Freitag 23. März 14-17 Uhr