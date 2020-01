Skilager der Schulen Zufikon und Eggenwil

Julia 5 Klasse, ich vermisse den PC und den Fernseher nicht, ich kann mich mit den anderen Mädchen gut verweilen.

Ladina 5 Klasse, ich vermisse meine Eltern nicht so, weil ich schon einmal mit im Lager war und meine Schwester dieses Jahr auch dabei ist.

Ich freue mich auf das Konzert von Jan und Julian, sie haben eine eigene Musikgruppe und haben ihre Gittaren und den Verstärker mitgenommen.

Talina 5 Klasse Eggenwil

Ich habe bei der Hinfahrt im Car viel Spass und nun bin gespannt auf das Abendprogramm mit den Leitern, viele die bereits im Lager waren schwärmten vom Programm.

An jedem Abend gibt es etwas, den legendären Wettkampf mit Geschicklichkeitsspielen zwischen Leiter und den Kindern oder der Karaokeabend und der bunte Abend, laut und Lustig wird es auf jedenfalls haben mir meine Kolleginnen versprochen.

Elisabeth 3 Klasse

Ist das erste mal im Lager, ich habe es völlig anders erwartet, dachte das Lagerhaus sei grösser und das es nicht so laut sei, ich finde cool das wir zusammen an jedem Abend ein Spiel spielen und etwas zusammen machen. Was mich stört, dass es in den Zimmern nicht so ordentlich aussieht. Beim Skifahren kann ich profitieren in der 9er Gruppe die zur Sicherheit immer mit zwei Leitern geführt werden.

Unser Lagerhaus ist Inmitten vom Skigebiet auf 1500müM. mit einer tollen Aussicht auf die Pisten und die Bergen von Flims Laax und den Piz Munaun.

Die Skipiste ist vor der Haustüre und wir könnten ebenfalls seit 5 Jahren auf das sehr reichhaltige Essen von Myrtha und Otmar Schürmann aus Unterlunkhofen welche viele von ihrem Tartarenhut und Partyservice her kennen, zählen.

Am Morgen starten wir mit einem leckeren Frühstück in den Tag.

Mit frisches regionales Brot, Butter, Honig, Nutella und einem Buffet mit Müesli mit frischen Früchten zaubern uns das Küchenteam jeweils wieder ein lächeln ins Gesicht, nachdem die Leiter uns jeweils mit lauter grässlicher Musik aus dem Traum geweckt haben.

Zum Mittag und Abendessen gibt es immer ein frischer Salat oder eine Suppe, Gemüse und Fleisch gehören zum täglichen Menü.

Start ist jeweils um 7.30 wir werden mit lauter Musik geweckt, um 9 Uhr bis 12 Uhr ist Skifahren angesagt, über den Mittag können wir uns im Lagerhaus stärken und die Kleider wechseln. Ab 13.15 Uhr bis ca. 16.15 Uhr ist dann wieder Schneespass angesagt, die Nachtruhe müssen sich die Leiter jeweils erzwingen oder mit einem süssen Bettmümpfeli erkaufen.

Das Ämter wie WC putzen, abwaschen oder das Zimmer reinigen zum Lagerleben gehören, scheint den Kindern für selbstverständlich,

Am ersten Tag hatten wir super Wetter und die Pisten waren perfekt, wenn auch zt. Eisig.

Da nicht viele Leute auf den Pisten anzutreffen sind, können wir viele Übungen und meistens die ganze breite der Pisten nutzen.

Bereits zum 5mal unter der Leitung von Doris und Alois Felder aus Zufikon, können die Eggenwiler und Zufikerkinder der 3 bis 5 Klasse ins Lagerhaus in Obersaxen das alt aber viel Charm aufweist.

Mit den 8 ambitionierten jugentlichen Leitern welche sportliche und pädagogische Erfahrungen mitbringen, bildet das Team eine ideale Kombination.

Das Heimweh schwindert in der Regel nach den ersten Tagen, und für die Sehnsucht der Eltern nach ihren Sprösslingen, wird fleissig die Dropox mit unterhalsamen Beiträgen gefüllt.

Neben der teuren Skiausrüstung übernehmen die Eltern 2/3 der Kosten, ohne den grosszügigen Zustupf der Gemeinden, scheint ein solches Skilager in der ersten Sportferienwochen jeweils nicht möglich.

An dieser Stelle herzlichen Dank für das Vertrauen der Eltern und den finanziellen Beitrag der Komunalen.

Alois Felder