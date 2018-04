Die Basler Gospelgruppe VOICES of UNITY führt seit nunmehr zehn Jahren jeweils ein bis zweimal pro Jahr Gospelworkshops mit ihren afroamerikanischen Gospelmusikern aus New Jersey, USA durch.

Die begnadeten Musiker und Gospelsänger Michael und Carmenda Crews sowie Floyd T. Myrie sind in der afroamerikanischen Gospeltradition aufgewachsen, und bis heute sind sie in ihren amerikanischen Kirchen entsprechend engagiert. Die meisten ihrer Gospelsongs sind eigene Kompositionen, ja, einige der Lieder werden jeweils im

Hinblick auf die Workshops in der Schweiz eigens komponiert, und die berührenden und mitreissenden Lieder begeistern jeweils sowohl Workshopteilnehmer wie Zuhörer.

Wir freuen uns sehr dass wir dieses Jahr nun auch in der römisch-katholischen Kirche Dulliken einen Wochenend-Gospelworkshop anbieten können. Hier die Daten:



Freitag, 20, April 2018 19:00 bis 22.00 h

Samstag, 21. April 2018 10:00 bis 16:00 h

Kosten: CHF 90.-- bzw. CHF 60.-- für Schüler/Studenten/IV-Rentner

Am anschliessenden Sonntagmorgen, 22. April 2018, um 09:45 h wird der Workshop-Chor den Gottesdienst mit den einstudierten Liedern mitgestalten.

Beim Gospelsingen können wir hautnah miterleben, dass Singen mehr sein kann als einfach nur Singen. Es wird zur intensiven Erfahrung von Freude, Verbundenheit und Kraft.



Willkommen sind alle, die Freude am Singen haben!



Anmeldung: Beatrix Bokhoven

076 738 10 14

voiceswebmaster@bluewin.ch

www.voices-of-unity.org