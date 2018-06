Das Sommerfest ist ein jährliches Highlight der Kindertagesstätte Kinder-Ländli in Muhen. Am letzten Samstag drehte sich alles um das Thema Kinderfilme, vom einstimmenden Kinderchor bis zu den spielerischen Posten. Gross und Klein tauchten in die fantastische Welt ein und geniessen ein inspirierendes Fest.

Passend zur Thematik eröffnen die Kinder das Fest mit Musikstücken aus bekannten Kinderfilmen – von Heidi bis zum König der Löwen ist alles dabei. Vollen Herzens singen die Kinder die Lieder, gekonnt begleitet von Tabea Legler, einer Kita-Mitarbeiterin.

Danach begeben sich die Kinder an die Posten, die überall auf dem Gelände verteilt und passend dekoriert sind. Es wird nach Herzenslust geknetet, gemalt, geangelt und gewonnen. Auch die originellen Masken dürfen nicht fehlen. Zahlreichen Simbas, Nalas und weiteren bekannten Protagonisten ist die Freude ins Gesicht geschrieben.

Am Schluss dürfen eine Führung durch die neuen Delfin-Räume der Kindertagesstätte und ein leckeres Buffet nicht fehlen. Fazit: ein absolut gelungener Anlass mit tollen Menschen.