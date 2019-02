Drei Junioten-Teams von Volley Schönenwerd nahmen am vergangenen Sonntag am 1. Tag der Nachwuchs-SM teil. Während die U15-Junioren in Jona den Kreuzvergleich knapp verpassten, konnten sich die U17-Junioren in Schönenwerd in der heimischen BetoncoupeArena mit dem Sieg im Kreuzvergleich für den zweiten SM-Tag Ende März qualifizieren. Souveräner machten es die U23-Jungs in Basel, diese gewannen ihre drei Gruppenspiele klar mit 2:0 und qualifzierten sich direkt für die Runde der besten 8 Teams.