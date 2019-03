Am Wochenende vom 23. - 24. März waren für die Mitglieder der SG Dulliken - Starrkirch-Wil strenge Proben angesagt.

Am 4. Mai wird die SG Dulliken - Starrkirch-Wil ihr Unterhaltungskonzert durchführen.

Damit bei einem solchen Anlass auch musikalisch alles klappt, probten die Musikantinnen und Musikanten am Samstagnachmittag in der Aula in Dulliken, um in der bekannten Umgebung intensive Probelektionen zu absolvieren.

Jana Schneider, die musikalische Leiterin, hatte den Mitgliedern ein abwechslungsreiches Probenprogramm mit Registerproben, Rythmusübungen usw. auferlegt. Sie liess auch keine Zweifel übrig, dass sie dieses Programm voll durchziehen würde.

Gestärkt und motiviert nahm die Gesellschaft das Proben am Sonntagmorgen wieder auf und führte die Arbeit, nach einer kleinen Zwischenverpflegung, mit einer Doppellektion wieder fort. Die Konzentration war wieder da, wusste man doch, dass für das Konzert alles sitzen muss.

Man fühlte, dass in diesen zwei Tagen sehr viel erreicht wurde. Die Musikerinnen und Musiker verabschiedeten sich vom Konzertlokal und genossen noch den verdienten Nachmittag im Restaurant Löwen Dulliken, so dass alle auch anschliessend noch in Topverfassung den Heimweg antreten konnten.

So dürfen wir am Unterhaltungskonzert vom 4. Mai, in der Mehrzweckhalle Dulliken, neben einer Vorführung der Musikschule auch eine schmissige Musikdarbietung durch die SG erwarten.