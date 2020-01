Seniorentreff Dulliken - Theater

Das Seniorentheater Sissach begeisterte am 14. Januar 2020 über 60 Besucher des Seniorentreffs in Dulliken. Mit dem Stück „D Geischter vom Lindehof“ von Lukas Bühler durfte geschmunzelt oder auch gelacht werden. Wie man es auch vom echten Leben kennt, führt auch in diesem Stück das Erben zu Streitigkeiten. Ein gut ausgewähltes Stück gespielt von Seniorinnen und Senioren aus Sissach. Das Publikum war begeistert.

Nach einem guten Zvieri mit Kaffee konnte der Heimweg gestärkt angetreten werden. Unser nächster Treff ein Spielnachmittag findet am 11. Februar 2020 statt. Wir freuen uns viele Senioren/innen begrüssen zu dürfen.

Anita Lüscher