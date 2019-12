Seniorentreff - Adventsfeier mit dem Schülerchor Langmatt

Wie in den vergangenen Jahren begann die Adventsfeier des Seniorentreffs Dulliken in der reformierten Kirche. Herr Pfarrer Thiel begrüsste die zahlreich erschienen Besucher und wünschte Ihnen einen unterhaltsamen und gemütlichen Nachmittag. Die Schüler begrüssten das Publikum in sieben Sprachen und beglückten anschliessend die Zuhörer mit einer vielfältigen Liederpalette. Dabei wurden rockige, popige aber auch urchige bis weihnächtliche Stücke vorgetragen. Unter der Leitung von Frau Daniela Niederberger sangen die ca. 70 Schülerinnen und Schüler die Lieder mit Begeisterung und mit einigen Soloeinlagen. Der Chor wurde durch die Lehrerschaft des Langmattschulhauses unterstützt und von Frau Elisabeth Häfliger am Klavier begleitet.

Nach einem riesigen Applaus und einem herzlichen Dankeschön wurde der Chor verabschiedet. Man wechselte in den festlich geschmückten Pfarrsaal. Herr Thiel sprach noch ein paar besinnliche Worte und danach wurde das von der Brüggliküche gelieferte Essen serviert. Nach dem Essen verlas Hanni Hauri die Geburtstage, eine passende Geschichte durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Anita Lüscher dankte allen für ihr Erscheinen und wünschte frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Die Adventsfeier wurde mit einem feinen Dessert und Kaffee beendet.

Der nächste Seniorentreff findet am 14. Januar 2020 um 14.30 Uhr im Pfarrsaal der reformierten Kirche statt. Das Sissacher Seniorentheater wird das Stück «Geister vom Lindehof» von Lukas Bühler spielen. Alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Dulliken sind dazu herzlich eingeladen. Das Seniorentreff-Team freut sich auf viele Besucher.

Sibylle Reimann