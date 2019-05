Am 23. Mai sowie 6. und 13. Juni 2019 findet in den Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal der Kirchgemeinde Kulm wieder die ausserordentlich beliebte Seniorenreise statt.

Anlässlich der 1. Reise vom 23.Mai stimmte einfach alles. Bei wunderschönem Wetter durften die 81 Senioren in Begleitung von Pfarrerin Maria Doka beim Alterszentrum und beim Gemeindehaus in Oberkulm in die Cars einsteigen. Die Stimmung war gut, alle waren gesund und gespannt, was der Tag bringt. Wie aus dem Bilderbuch war die Frühlingslandschaft auf der kurzweiligen Fahrt. Zuerst ging es nach Gontenschwil, dann weiter Richtung Sursee, Willisau, Wolhusen und Entlebuch. Im schönen Kurhaus Heiligkreuz wartete schon das feine Mittagessen auf die aufgestellte Schar. Einige waren noch nie hier, andere schon vor langer Zeit, aber dieser schöne Wallfahrtsort mit dem Kurhaus und der geschichtsträchtigen Kirche bereitete allen grosse Freude. Während einer Stunde nach dem Essen hatte man Zeit für einen Spaziergang oder um die Kirche zu bewundern. Dann ging die Fahrt weiter Richtung Sarnen und Luzern. In Hildisrieden war es wieder Zeit für den von der Kirchgemeinde offerierten Kaffeehalt. Dazu gab es einen feinen Nussgipfel. Eine angenehme Müdigkeit hat die meisten Reisenden überfallen, als wir den Heimweg antraten und die Sonne zeigte sich noch immer von ihrer besten Seite und beleuchtete die schöne Landschaft auf der Fahrt Richtung Oberkulm. Hoffentlich konnten alle einen schönen Film in Ihrem inneren Kino am Abend anschauen und nachher tief schlafen.

