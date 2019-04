Seniorenrat Dietikon Gelungener Kochkurs

Eine kleine illustre Gesellschaft, bestehend aus sieben Männern und einer Frau meldeten sich für den ausgeschriebenen Kochkurs vom 20.03. bis 10.04.2019 an. Während 4 Mittwoch-Nachmittagen wurde in den Räumlichkeiten der Haushaltschule Zentralschulhaus in Dietikon eifrig geschnitten, gerüstet, gerührt, gekocht. Für die meisten Teilnehmer war es eine neue Freizeitbeschäf-tigung, denn nur einige wenige brachten Kocherfahrung mit.



Neben der Herausforderung pro Kurs-Nachmittag ein komplettes Menü, bestehend aus Vor-, Hauptspeise und Dessert, zu erarbeiten, wurde viel gelacht und neue Bekanntschaften geknüpft. Einen grossen Beitrag an das Gelingen der Nachmittage leisteten Markus Schneider und Linda Stamm Schneider, die den Kurs leiteten und für den gelungenen Ablauf sorgten.



Eine neue Auflage wäre sehr zu begrüssen. Der Anlass hätte es verdient.

Bericht: Markus Schneider

Photos : Anton Scheiwiller