29 Personen unter der Leitung von Margrit Hunziker und Annalis Hunziker verbrachten wunderbare Tage in der Lenzerheide. Chauffiert wurde die Gruppe, die ein Durchschnittsalter von fast 80 Jahren zählte, per Car und logiert haben die 29 Personen in einem sehr guten Hotel mit zuvorkommenden Personal.

Es wurden Ausflüge aufs Rothorn, nach Davos unternommen und Spaziergänge nach Vallbella und an den Heidsee gemacht. Die Woche war absolut stressfrei.

Am Samstag wurden sie vom Car wieder abgeholt und alle kamen glücklich und wohlbehalten im Wynental an.