Bei warmen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein fand am 29. August 2018 die diesjährige Seniorenfahrt statt. Rund 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen die Fahrt mit einem Extrazug von Biberist durch das schöne Emmental nach Thun. Auf der „MS Berner Oberland“, wo ein köstliches Mittagessen serviert wurde, ging die Reise über den Thunersee weiter nach Interlaken. In Interlaken angekommen blieb noch etwas Zeit zur freien Verfügung. Die einen genossen ein kühles Bier auf einer Gartenterrasse, andere schlenderten durch die zahlreichen Fachgeschäfte und Boutiquen, bevor es mit dem Extrazug wieder zurück nach Hause ging. Ein schöner Tag, der hoffentlich allen noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.