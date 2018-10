Sekundarklasse leistet Backputzaktion

Die Klasse 3Ag, aus dem Sekundarschulhaus Frenke in Liestal hat am 24. und 25. September 2018 einen Umwelteinsatz in Form einer Bachputzaktion geleistet.

So war Ziel des Einsatzes, so viel Abfall wie möglich zu sammeln, um so die Natur und vor allem die Tiere, wie zum Beispiel Fische und Vögel, welche täglich an Plastik und anderen Abfällen sterben, zu schützen.

Ausgerüstet mit Gummistiefeln oder Trekkingschuhen, wasserdichten Hosen und Handschuhen gingen wir los.

Es war teilweise recht schwierig, im steilen Gelände und zwischen all den Brombeersträuchern an den Abfall ran zu kommen. Alles was wir fanden, was nicht in den Bach gehörte, wurde heraus genommen.

Diese Menge an Müll und auch was für Abfall wir fanden, war ein schrecklicher Anblick. So füllten wir in nur zwei Tagen mehr als zwei Container an 700 Liter Volumen. Von Alu-Dosen, Glas- und PET-Flaschen bis hin zum Teppich, auch ein Mikrowellengerät, eine Sandkastenmuschel oder eine Schneeschaufel und vieles mehr, landete im Container. Es ist schwer zu verstehen, weshalb die Menschen solche Dinge in der Natur entsorgen.

An dieser Stelle danken wir der Gemeinde Liestal, die eine Menge Abfallsäcke zur Verfügung gestellt und danach den Müll auch entsorgt hat.

Auch dem Präsidenten des Fischervereins, Herrn Christoph Meier danken wir für die Unterstützung. Normalerweise setzen die Fischer jedes Jahr einen Tag ein zum Bachputzen. Dieses Jahr durften wir übernehmen.

Am Ende war die ganze Klasse glücklich und stolz, dass der Fluss massiv sauberer als vorher war. Es machte Spass, eine so sinnvolle Arbeit zu leisten.

Klasse 3Ag